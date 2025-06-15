"Не могу сказать, что оборона является сильной стороной "Краснодара" и "Зенита". Мне больше нравится защита ЦСКА. На мой взгляд, Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Мойзес – сильнейшие защитники в РПЛ", – приводит слова Игнашевича "Советский спорт".
По итогам сезона-2024/25 меньше всего за 30 матчей Российской Премьер-Лиги пропустил петербургский "Зенит" - 18 голов. Второе место по этому показателю занял московский ЦСКА - 21 мяч, а третье место - "Краснодар", который пропустил 23 гола.
25-летний Игорь Дивеев в сезоне-2024/25 принял участие в 36 матчах, забил 6 голов, отдал 1 передачу, получил 3 передачи. (рыночная стоимость, согласно интернет-порталу Transfermarkt, составляет 8 млн евро).
30-летний Виллиан Роша принял участие в 35 матчах, забил 1 гол, отдал 4 передачи, получил 8 желтых и 1 прямую красную карточки (6 млн евро).
30-летний Мойзес принял участие в 37 матчах, забил 3 гола, отдал 3 передачи, получил 7 желтых карточек (5 млн евро).
Игнашевич назвал защитников, которые сейчас являются сильнейшими в РПЛ
Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своим мнением об обороне команд-призёров чемпионата России по футболу сезона-2024/25.
Фото: ФК "Балтика"