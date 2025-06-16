"35 млн евро за Кисляка — завышенная цена, особенно для ЦСКА. Но мне не верится, что "Фенербахче" заплатит "армейцам" такие деньги. Сколько бы я ни видел 20-летних футболистов и какие бы надежды они ни подавали, до уровня звезды доходили единицы", — приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка заинтересован турецкий "Фенербахче". При этом "армейцы" дали понять, что не готовы расставаться со своим воспитанником дешевле, чем за 35 миллионов евро.
Матвей Кисляк в сезоне-2024/25 принял участие в 33 матчах, забил 4 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 7 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
Мостовой: не верится, что "Фенербахче" заплатит ЦСКА 35 млн евро за Кисляка
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе хавбека московского ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА