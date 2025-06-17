Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
19:00
Боруссия ДНе начат
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

Сёмин: у "Локомотива" должна быть одна задача - борьба за чемпионское звание

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин рассказал, какая задача должна стоять у московского «Локомотива».
Фото: ФК "Локомотив"
«Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача - борьба за чемпионское звание. Странно слышать, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место - это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли», - цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, в прошедшем сезоне «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 53 очка.

Чемпионат России выиграл «Краснодар». В активе «быков» - 67 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится