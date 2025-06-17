«Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача - борьба за чемпионское звание. Странно слышать, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место - это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли», - цитирует Семина «Чемпионат».
Напомним, в прошедшем сезоне «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 53 очка.
Чемпионат России выиграл «Краснодар». В активе «быков» - 67 баллов.
Сёмин: у "Локомотива" должна быть одна задача - борьба за чемпионское звание
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин рассказал, какая задача должна стоять у московского «Локомотива».
Фото: ФК "Локомотив"