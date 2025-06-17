Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
19:00
Боруссия ДНе начат
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

Осипенко: я всегда будут помнить "Ростов" и болельщиков

Защитник Максим Осипенко, который переходит из «Ростова» в московское «Динамо», поблагодарил болельщиков «желто-синих».

Фото: ФК "Ростов"
«Я благодарю вас за годы, проведенные вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, еще увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!», - приводит слова Осипенко телеграм-канал ростовчан.

Ранее пресс-служба «желто-синих» сообщила о переходе 31-летнего защитника в стан «бело-голубых».

Осипенко стал игроком «Ростова» в январе 2020 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 голов. Всего Осипенко провел 171 матч в футболке ростовчан и забил 26 мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится