Осипенко: я всегда будут помнить "Ростов" и болельщиков

«Я благодарю вас за годы, проведенные вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, еще увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!», - приводит слова Осипенко телеграм-канал ростовчан.
Ранее пресс-служба «желто-синих» сообщила о переходе 31-летнего защитника в стан «бело-голубых».
Осипенко стал игроком «Ростова» в январе 2020 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 голов. Всего Осипенко провел 171 матч в футболке ростовчан и забил 26 мячей.