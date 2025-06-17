"По просьбе ЦСКА мы приостановили переговоры по продлению контракта с Рифатом Жемалетдиновым, пока клуб искал нового главного тренера. Сейчас мы возобновим переговоры, и будет понятно про будущее Рифата в армейском клубе", - приводит слова Кузьмичева "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Рифат Жемалетдинов провел за ЦСКА 29 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня текущего года.
Напомним, что Марко Николич в июне покинул пост главного тренера ЦСКА. Сообщалось, что новым главным тренером команды станет Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. По итогам минувшего сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.
Агент Жемалетдинова сообщил, что в ближайшее время возобновятся переговоры с ЦСКА по продлению контракта
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА