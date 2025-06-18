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Генич - о расформировании "Химок": жаль, практически родной клуб для меня

Комментатор Константин Генич отреагировал на расформирование футбольного клуба "Химки".
Фото: тг-канал Константина Генича
"Жаль… Практически родной клуб для меня. Зато остался лучшим бомбардиром "Химок" в Кубке России… Ээээхххх…", — написал Генич в своём телеграм-канале.

"Химки" заняли в минувшем розыгрыше РПЛ 12-е место, но не смогли пройти процедуру лицензирования на следующий сезон. Клуб покинул Премьер-Лигу, а затем сообщил о ликвидации футбольного клуба.

Генич выступал за "Химки" с 1999 по 2001 годы, забив 29 голов в 84 матчах во всех турнирах.

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