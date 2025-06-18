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Довбня рассказал, как ему удалось перейти в "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Довбня рассказал, как получил предложение о переходе в стан красно-белых.
Фото: Global Look Press
"Вышли люди из руководства "Спартака" и сказали, что есть интерес. Да, переход из ФНЛ в топ-команду Премьер-Лиги — это большая редкость, но я уже долго в футболе: играл и в Премьер-Лиге, и в ФНЛ. Поэтому многие тренеры и руководители меня знают. Я думаю, именно это сыграло большую роль", - цитирует Довбню сайт академии Spartak City Football.

38-летний Довбня перешел в "Спартак" в прошлое летнее трансферное окно. До игры за красно-белых голкипер успел сыграть за 13 клубов из России и Финляндии. В минувшем сезоне вратарь дебютировал за московскую команду в заключительном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на последние 20 минут.

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