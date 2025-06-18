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"Химки", приостановившие свою деятельность, не выплатили игрокам долги по зарплате

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что "Химки" до сих пор не закрыли долги перед игроками.
Фото: ФК "Химки"
"Задолженности есть, профсоюз отслеживает ситуацию. Сейчас футболистам надо обязательно фиксировать долги – подавать в суд, чтобы он признал факт задолженности", – цитирует Зотова ТАСС.

Сегодня, 18 июня, "Химки" объявили о том, что клуб принял решение приостановить свою футбольную деятельность.

Напомним, ранее комиссия Российского футбольного союза отказала красно-черным в получении лицензии для участия в российской Премьер-лиге сезона-2025/26. Из-за долгов перед сотрудниками и игроками управление подмосковным клубом переходило к лиге.

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