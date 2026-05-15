Газизов поделился ожиданиями от матча "Динамо" Мх со "Спартаком"

"Интересный последний тур. Для нас ещё ничего не решено, поэтому мы полностью сконцентрированы. На сегодняшний день "Спартак" — одна из лучших команд по организации игры и атаке, очень динамичная.
Тем интереснее будет игра. Шансы на сохранение в РПЛ? Я верю в свою команду", — передаёт слова Газизова "Спорт-Экспресс".
"Динамо" Мх с 25 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 51 баллом располагается на 4-й позиции. Все матчи 30 тура чемпионата России сезона 2025/26 состоятся в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.