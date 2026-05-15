Газизов поделился ожиданиями от матча "Динамо" Мх со "Спартаком"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, чего ждёт от матча команды с московским "Спартаком" в 30 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Махачкалинцы борются за сохранение прописки в РПЛ. Газизов заявил, что верит в свою команду, несмотря на высокий уровень соперника по последнему туру.

"Интересный последний тур. Для нас ещё ничего не решено, поэтому мы полностью сконцентрированы. На сегодняшний день "Спартак" — одна из лучших команд по организации игры и атаке, очень динамичная.

Тем интереснее будет игра. Шансы на сохранение в РПЛ? Я верю в свою команду", — передаёт слова Газизова "Спорт-Экспресс".

"Динамо" Мх с 25 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 51 баллом располагается на 4-й позиции. Все матчи 30 тура чемпионата России сезона 2025/26 состоятся в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.

