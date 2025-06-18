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"Чемпионат": ЦСКА не предлагал контракт Каннаваро. Команду возглавит Челестини

Фабио Каннаваро не возглавит "армейцев".
Фото: Getty Images
По данным источника, московский ЦСКА не предлагал контракт Фабио Каннаваро. Отмечается, что клуб уже согласовал назначение на пост главного тренера Фабио Челестини.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА предложил Каннаваро контракт до 2027 года.

49-летний специалист Фабио Челестини занимал пост главного тренера швейцарского "Базеля" с 2023 по 2025 год. До этого он работал в таких клубах, как "Сьон", "Люцерн" и "Лугано".

Источник: "Чемпионат"

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