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Ротенберг назвал задачу "Сочи" на сезон в РПЛ

Президент "Сочи" Борис Ротенберг озвучил основную задачу команды после выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"У нас амбиции всегда быть выше. Мы играли и занимали второе место в сезоне. Если будем выигрывать, будем двигаться вверх. Основная задача - закрепиться в середине таблицы, чтобы двигаться дальше", - сказал Ротенберг "Матч ТВ".

"Сочи" по итогам прошлого сезона занял пятое место в Первой Лиге. В переходных матчах сочинская команда обыграла "Пари НН" и завоевала право выступать в Премьер-Лиге. Лучшим результатом южан в РПЛ является второе место.

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