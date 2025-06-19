"У нас амбиции всегда быть выше. Мы играли и занимали второе место в сезоне. Если будем выигрывать, будем двигаться вверх. Основная задача - закрепиться в середине таблицы, чтобы двигаться дальше", - сказал Ротенберг "Матч ТВ".
"Сочи" по итогам прошлого сезона занял пятое место в Первой Лиге. В переходных матчах сочинская команда обыграла "Пари НН" и завоевала право выступать в Премьер-Лиге. Лучшим результатом южан в РПЛ является второе место.
Ротенберг назвал задачу "Сочи" на сезон в РПЛ
Президент "Сочи" Борис Ротенберг озвучил основную задачу команды после выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"