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Президент РПЛ Алаев высказался о трансферном бане "Локомотива"

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с запретом на регистрацию новых футболистов для московского «Локомотива» со стороны ФИФА.
Фото: ФК "Локомотив"
«Я общался с руководством клуба. Ситуация крайне странная, сильно политически ангажированная. То, что я видел по документам, это крайне странно. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему», - цитирует Алаева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «железнодорожники» должны были выплатить 50 тысяч евро «Мариуполю» за защитника Мампасси.

Напомним, что бан действует с 18 июня и продолжит существовать в течение трех ближайших трансферных периодов.

Сегодня, 19 июня, «Локомотив» объявил о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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