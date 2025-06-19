«Я общался с руководством клуба. Ситуация крайне странная, сильно политически ангажированная. То, что я видел по документам, это крайне странно. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему», - цитирует Алаева «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что «железнодорожники» должны были выплатить 50 тысяч евро «Мариуполю» за защитника Мампасси.
Напомним, что бан действует с 18 июня и продолжит существовать в течение трех ближайших трансферных периодов.
Сегодня, 19 июня, «Локомотив» объявил о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Президент РПЛ Алаев высказался о трансферном бане "Локомотива"
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с запретом на регистрацию новых футболистов для московского «Локомотива» со стороны ФИФА.
Фото: ФК "Локомотив"