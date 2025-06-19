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Глава РПЛ Алаев рассказал, когда опубликуют календарь на предстоящий сезон РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с формированием календаря на предстоящий сезона российского чемпионата.
Фото: РПЛ
«В ближайшее время мы опубликуем парный календарь на все 30 туров РПЛ. Потом уже подготовим расписание на ближайшие примерно семь туров. Работа почти закончена, ставили ориентир за месяц до старта», - цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что новый сезон-2025/26 стартует 18-го июля.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей строчке расположился ЦСКА.

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