«В ближайшее время мы опубликуем парный календарь на все 30 туров РПЛ. Потом уже подготовим расписание на ближайшие примерно семь туров. Работа почти закончена, ставили ориентир за месяц до старта», - цитирует Алаева «Чемпионат».
Ранее стало известно, что новый сезон-2025/26 стартует 18-го июля.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей строчке расположился ЦСКА.
Глава РПЛ Алаев рассказал, когда опубликуют календарь на предстоящий сезон РПЛ
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с формированием календаря на предстоящий сезона российского чемпионата.
Фото: РПЛ