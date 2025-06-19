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Алаев: руководство "Крыльев Советов" решит все проблемы

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации в «Крыльях Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"
«У меня нет сильных опасений. Есть временные сложности, но они не критические. Руководство клуба решит все проблемы», - цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что после отпуска на сборы основной команды прилетели девять футболистов, а ещё 12 игроков самарцы взяли из второй команды.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Самарский клуб набрал 31 очко. 27-го мая стало известно, что Игорь Осинькин покинул пост главного тренера команды, а пятого июня клуб из Самары объявил, что новым наставником «Крыльев» будет Магомед Адиев.

Стоит добавить, что по итогам сезона-2024/25 чемпионом стал «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

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