Напомним, и Миралем Пьянич, и Рифат Жемалетдинов пополнили состав ЦСКА в качестве свободных агентов во время летнего трансферного окна 2024 года. С обоими футболистами был подписан контракт на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один год.
В сезоне-2024/25 Пьянич принял участие в 25 официальных матчах, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Жемалетдинов, в свою очередь, появился на поле 29 раз, забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего Пьянича в 2 млн евро, а 28-летнего Жемалетдинова - в 2,5 млн евро.
Источник: Bobsoccer
Источник: Пьянич и Жемалетдинов летом покинут ЦСКА
По информации СМИ, полузащитники московского ЦСКА Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов летом 2025 года покинут "армейский" клуб.
Фото: ПФК ЦСКА