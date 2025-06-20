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Источник: Пьянич и Жемалетдинов летом покинут ЦСКА

По информации СМИ, полузащитники московского ЦСКА Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов летом 2025 года покинут "армейский" клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, и Миралем Пьянич, и Рифат Жемалетдинов пополнили состав ЦСКА в качестве свободных агентов во время летнего трансферного окна 2024 года. С обоими футболистами был подписан контракт на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один год.

В сезоне-2024/25 Пьянич принял участие в 25 официальных матчах, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Жемалетдинов, в свою очередь, появился на поле 29 раз, забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего Пьянича в 2 млн евро, а 28-летнего Жемалетдинова - в 2,5 млн евро.

Источник: Bobsoccer

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