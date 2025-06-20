"Очень много слухов про "Спартак" ходит. Например, что главный тренер звонит Комличенко, а он уже в другой команде. "Спартак" опаздывает на такт везде, в этом проблема. Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/25 московский "Спартак", набрав 57 очков, занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России подопечные Деяна Станковича дошли до стадии финала Пути регионов, где потерпели поражение от футбольного клуба "Ростов".
Начало нового сезона чемпионата России по футболу запланировано на 20 июля 2025 года.
Радимов назвал проблему, из-за которой "Спартак" не взял медали РПЛ и Кубок России
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"