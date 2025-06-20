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Радимов прокомментировал трансферный бан "Локомотива"

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации с трансферным баном московского «Локомотива».
Фото: ФК "Зенит"
«Думаю, ситуация «Локомотива» разрешится. В современном мире футбола эта сумма - копейки», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

ФИФА наложила на «железнодорожников» запрет на регистрацию новичков в течение трех трансферных окон.

Причина - спорная ситуация с выплатами «Локомотива» за подготовку защитника Марка Мампасси в отношении футбольного клуба «Мариуполь». Сумма задолженности со стороны «Локомотива» составляет 50 тысяч евро.

Напомним, что вчера, 19 июня, «красно-зеленые» объявили о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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