«Химки» оставили о себе разные впечатления. То, как они закрылись, впечатление плохое. Они сами себя уничтожили. Клуб с определённой историей, который обладал неплохим потенциалом для развития, но он его упустил», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».
По итогам сезона-2024/25 подмосковные «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 18-го июня стало известно, что клуб прекратил свое существование.
Напомним, что чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а третью позицию ЦСКА.
Новый сезон РПЛ стартует с 18-го июля.
Митрофанов: "Химки" оставили о себе разные впечатления
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о закрытии футбольного клуба «Химки».
Фото: ФК "Химки"