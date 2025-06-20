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Митрофанов: "Химки" оставили о себе разные впечатления

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о закрытии футбольного клуба «Химки».
Фото: ФК "Химки"
«Химки» оставили о себе разные впечатления. То, как они закрылись, впечатление плохое. Они сами себя уничтожили. Клуб с определённой историей, который обладал неплохим потенциалом для развития, но он его упустил», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

По итогам сезона-2024/25 подмосковные «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 18-го июня стало известно, что клуб прекратил свое существование.

Напомним, что чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а третью позицию ЦСКА.

Новый сезон РПЛ стартует с 18-го июля.

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