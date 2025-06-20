Московское "Торпедо" выступило с заявлением после задержания владельца клуба

«Уважаемые болельщики, партнеры и представители средств массовой информации! Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, широко освещаемыми в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся обеспечить максимально возможную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.
Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы.
Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.
Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждённым планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объёме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба. Команда, тренерский штаб и весь персонал «Торпедо» полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и достижении поставленных задач на поле.
Дорогие болельщики! Вы — сердце и душа нашего клуба. Мы понимаем ваши переживания и искренне разделяем ваше желание видеть «Торпедо» сильным и процветающим. Просим вас сохранять спокойствие и выдержку. Ваша поддержка сейчас как никогда важна для клуба. Только сплотившись, мы вместе переживём этот непростой период, оставаясь единой черно-белой семьёй.
Наш клуб ценит интерес средств массовой информации, но просит с пониманием отнестись к тому, что в связи с ходом расследования мы не можем комментировать его детали или давать оценки действиям отдельных лиц. Мы продолжим оперативно информировать общественность обо всех значимых событиях, касающихся непосредственно деятельности футбольного клуба и команды через наши официальные каналы коммуникации.
Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие», - написала пресс-служба московского клуба.
Напомним, ранее появилась информация об уголовном преследовании владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора московского клуба Валерия Скородумова.
Им грозит до 15 лет лишения свободы (ст. 291 УК).
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 баллов. В предстоящем сезоне клуб из Москвы примет участие в РПЛ.
Стоит добавить, что сезон-2025/26 стартует 18-го июля.
Московское "Торпедо" выступило с заявлением после задержания владельца клуба
Пресс-служба московского «Торпедо» опубликовала заявление после задержания владельца клуба Леонида Соболева.
Фото: ФК "Торпедо"