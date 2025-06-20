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Бубнов: я категорически против перехода Кисляка в "Фенербахче"

Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов высказался о возможном трансфере полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче».
Фото: ПФК ЦСКА
«Стоит ли Кисляку переходить в это трансферное окно? Ни в коем случае. Против? Конечно, категорически против его перехода в «Фенербахче». К Моуринью? А что Моуринью? Если бы он к Гвардиоле пошел» - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в покупке Кисляка.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету Кисляка одна результативная передача.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,7 млн евро.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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