Полный список:
Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов.
Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артём Тимофеев, Артём Карпукас, Данила Годяев, Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Станислав Топинка, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Арсений Гердт, Михаил Щетинин.
Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко, Артём Корнеев.
Отмечается, что игроки сборной России Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Николай Комличенко присоединятся к команде 24 июня.
Игроки молодежки Егор Ведерников, Арсений Гердт и Артем Корнеев прибудут в Баковку после прошедшего матча МФЛ с «Рубином».
Мексиканский защитник Сесар Монтес находится в расположении национальной сборной и продолжает выступление в Золотом Кубке КОНКАКАФ.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Сегодня, 20 июня, стало известно, что в первом туре предстоящего сезона «железнодорожники» сыграют с «Сочи» на домашнем стадионе.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Батраков и Баринов пропускают начало сбора "Локомотива"
Московский «Локомотив» объявил состав команды из 28 игроков на первый тренировочный сбор, который стартовал сегодня, 20 июня, в Баковке.
Фото: ФК "Локомотив"