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Батраков и Баринов пропускают начало сбора "Локомотива"

Московский «Локомотив» объявил состав команды из 28 игроков на первый тренировочный сбор, который стартовал сегодня, 20 июня, в Баковке.
Фото: ФК "Локомотив"
Полный список:

Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов.

Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артём Тимофеев, Артём Карпукас, Данила Годяев, Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Станислав Топинка, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Арсений Гердт, Михаил Щетинин.

Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко, Артём Корнеев.

Отмечается, что игроки сборной России Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Николай Комличенко присоединятся к команде 24 июня.

Игроки молодежки Егор Ведерников, Арсений Гердт и Артем Корнеев прибудут в Баковку после прошедшего матча МФЛ с «Рубином».

Мексиканский защитник Сесар Монтес находится в расположении национальной сборной и продолжает выступление в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Сегодня, 20 июня, стало известно, что в первом туре предстоящего сезона «железнодорожники» сыграют с «Сочи» на домашнем стадионе.

Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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