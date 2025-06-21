"Для меня это большая неожиданность, я его плохо знаю как игрока, и тем более как тренера. Поэтому у меня нет никакого мнения", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
Вчера, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на должность главного тренера. Ранее Челестини работал в нескольких швейцарских клубах, последним местом работы специалиста был "Базель".
По итогам минувшего сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.
"Для меня это большая неожиданность". Непомнящий - о назначении Челестини в ЦСКА
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Фабио Челестини на должность главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА