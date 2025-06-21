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Медведев: юбилейный сезон "Зенита" начнется только сейчас

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о юбилее футбольного клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть день столетия - 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас", - приводит слова Медведева "РИА Новости".

В сезоне-2024/25 петербургский "Зенит" после шести чемпионств подряд занял второе место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, сине-бело-голубые не смогли выиграть Кубок России - они проиграли московскому ЦСКА в финале Пути РПЛ. Единственный выигранный петербуржцами в минувшем сезоне трофей - это Суперкубок России 2024 года.

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