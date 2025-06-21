"Для нас почётно провести товарищескую игру с многократным чемпионом России", - приводит слова представителя "Сьона" Legalbet.
Напомним, игроком швейцарского "Сьона" с сентября 2024 года является российский полузащитник Антон Миранчук. В сезоне-2024/25 "Сьон" в 33 матчах набрал 36 очков, которые позволили команде занять девятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
"Зенит", в свою очередь, в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России.
"Зенит" может провести товарищеский матч со "Сьоном" Антона Миранчука
По информации СМИ, швейцарский "Сьон" обсуждает возможность проведения товарищеской игры с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Сьон"