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"Зенит" может провести товарищеский матч со "Сьоном" Антона Миранчука

По информации СМИ, швейцарский "Сьон" обсуждает возможность проведения товарищеской игры с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Сьон"
"Для нас почётно провести товарищескую игру с многократным чемпионом России", - приводит слова представителя "Сьона" Legalbet.

Напомним, игроком швейцарского "Сьона" с сентября 2024 года является российский полузащитник Антон Миранчук. В сезоне-2024/25 "Сьон" в 33 матчах набрал 36 очков, которые позволили команде занять девятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

"Зенит", в свою очередь, в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России.

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