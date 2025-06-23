«Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ», - цитирует Эшковала «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах за «Акрон» во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету 36-летнего форварда пять результативных передач. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Защитник "Акрона" - о Дзюбе: в Португалии таких, как он, нет
Защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался о нападающем тольяттинского клуба Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"