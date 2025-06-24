"Я не знаю точной даты, когда он вернётся в "Динамо". На сегодняшний день Карраскаль их игрок. Но в трансферное окно мы всегда работаем над всеми возможностями", - цитирует Лопеса "Чемпионат".
Напомним, что Хорхе Карраскаль не вернулся в расположение московского "Динамо" - сообщалось, что полузащитник в летнее трансферное окно может перейти в бразильский "Фламенго".
В минувшем сезоне Хорхе Карраскаль провел за бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Рыночная стоимость 27-летнего колумбийца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро, контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.
Агент Карраскаля: не знаю, когда Хорхе вернется в "Динамо"
Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, заявил, что не знает, когда колумбиец вернется в расположение бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"