Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Волгарь
18:00
ЧелябинскНе начат

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер Майами
2 - 2 2 2
ПалмейрасЗавершен
Порту
4 - 4 4 4
Аль-АхлиЗавершен
Окленд Сити
22:00
Бока ХуниорсНе начат
Бенфика
22:00
БаварияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
УфаНе начат

Агент Карраскаля: не знаю, когда Хорхе вернется в "Динамо"

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, заявил, что не знает, когда колумбиец вернется в расположение бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Я не знаю точной даты, когда он вернётся в "Динамо". На сегодняшний день Карраскаль их игрок. Но в трансферное окно мы всегда работаем над всеми возможностями", - цитирует Лопеса "Чемпионат".

Напомним, что Хорхе Карраскаль не вернулся в расположение московского "Динамо" - сообщалось, что полузащитник в летнее трансферное окно может перейти в бразильский "Фламенго".

В минувшем сезоне Хорхе Карраскаль провел за бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Рыночная стоимость 27-летнего колумбийца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро, контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится