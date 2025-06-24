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Мостовой считает, что в новом сезоне Соболев может стать основным форвардом "Зенита"

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
«В новом сезоне Соболев может быть основным форвардом «Зенита». А почему нет? В концовке прошлого чемпионата он стал чаще появляться на поле, начал забивать. Если выиграет конкуренцию у партнеров по команде на тренировках, то будет первым выбором Семака. Меня это не удивит», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах, забив семь голов. Также на его счету три результативные передачи.

Контракт Соболева с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2027 года.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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