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Источник: Вендел может перейти в "Фенербахче"

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в турецком чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
«Фенербахче» хочет подписать 27-летнего бразильца в случае ухода Себастьяна Шиманьского, сообщает Milliyet.

Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы готовы были включить Вендела в сделку по выкупу Жерсона. Однако интерес оказался односторонним - «Фламенго» отклонил все предложения.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. На данный момент рыночная стоимость 27-летнего полузащитника, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 17,4 млн евро.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету 13 результативных передач.

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