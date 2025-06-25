«Фенербахче» хочет подписать 27-летнего бразильца в случае ухода Себастьяна Шиманьского, сообщает Milliyet.
Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы готовы были включить Вендела в сделку по выкупу Жерсона. Однако интерес оказался односторонним - «Фламенго» отклонил все предложения.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. На данный момент рыночная стоимость 27-летнего полузащитника, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 17,4 млн евро.
В минувшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету 13 результативных передач.
Источник: Вендел может перейти в "Фенербахче"
Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в турецком чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"