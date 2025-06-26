«Перейдя в «Зенит», Глушенков выигрывал конкуренцию безоговорочно, доказывал каждый матч - это просто была фантастика. А дальше пошли травмы. И если ты выпадаешь из обоймы в такой команде, то вернуться в состав очень сложно, как бы ты этого ни хотел», - цитирует Титова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Глушенков принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Зенит», забив 11 голов. Также на счету 25-летнего полузащитника две результативные передачи.
Контракт Глушенкова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 13,7 млн евро
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Титов поделился мнением о дебютном сезоне Глушенкова в составе "Зенита"
Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался о дебютном сезоне полузащитника Максима Глушенкова в составе «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"