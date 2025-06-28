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Медведев: узнаете, что такое "жить по-новому" уже с первого тура нового сезона

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поздравление "Краснодара" с чемпионством.
Фото: ФК "Зенит"
"Узнаете, что такое "жить по-новому" уже с первого тура нового сезона. Изменение стратегии? Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у "Зенита" одна – победная", - цитирует Медведева "Советский спорт".

Напомним, "Краснодар" впервые в истории взял титул чемпиона России. "Зенит" завершил минувший сезон на второй строчке, отстав от краснодарской команды в турнирной таблице на одно очко. Пресс-служба сине-бело-голубых поздравила соперника с чемпионством фразой "Мы будем жить теперь по-новому!", опубликовав ее на официальном сайте клуба.

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги, который стартует 20 июля, "Зенит" встретится с "Краснодаром" 19 сентября в рамках 9-го тура.

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