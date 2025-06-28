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Таранов: люди разбираются в футболе, раз признали Мойзеса лучшим защитником сезона

Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов прокомментировал признание Мойзеса лучшим защитником РПЛ минувшего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мойзес был признан лучшим защитником прошедшего сезона. Видимо, люди, которые вручают эти награды, разбираются в футболе. Если Кордоба на себе тащил "Краснодар" в атаку, Мойзес на пару с Рошей достойно держали линию обороны ЦСКА", - цитирует Таранова "Чемпионат".

Вчера, 27 июня, защитник ЦСКА Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ минувшего сезона - в голосовании принимали участие как болельщики и эксперты, так и футболисты и главные тренеры клубов национального чемпионата.

В прошлом сезоне Мойзес провел за ЦСКА во всех турнирах 37 матчей и отметился 3 забитыми голами и 3 результативными передачами. Бразилец стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей РПЛ по итогам минувшего сезона.

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