"Мойзес был признан лучшим защитником прошедшего сезона. Видимо, люди, которые вручают эти награды, разбираются в футболе. Если Кордоба на себе тащил "Краснодар" в атаку, Мойзес на пару с Рошей достойно держали линию обороны ЦСКА", - цитирует Таранова "Чемпионат".
Вчера, 27 июня, защитник ЦСКА Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ минувшего сезона - в голосовании принимали участие как болельщики и эксперты, так и футболисты и главные тренеры клубов национального чемпионата.
В прошлом сезоне Мойзес провел за ЦСКА во всех турнирах 37 матчей и отметился 3 забитыми голами и 3 результативными передачами. Бразилец стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей РПЛ по итогам минувшего сезона.
Таранов: люди разбираются в футболе, раз признали Мойзеса лучшим защитником сезона
Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов прокомментировал признание Мойзеса лучшим защитником РПЛ минувшего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА