- Что касается жеребьёвки Кубка России: всё, что делается закулисно и под столом - неправильно. Мы видели жеребьёвки Лиги чемпионов и остальных европейских турниров. Нужно повышать статус Кубка России. Почему нет хотя бы получасовой трансляции жеребьёвки? Любительские команды и клубы из Второй лиги можно было бы не показывать. Надо было показать в прямом эфире жеребьёвку клубов РПЛ. В масштабах России всех интересуют клубы РПЛ и первые восемь команд Первой лиги, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
29 июня состоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/2026. Церемония была проведена без трансляции в прямом эфире и без участия представителей клубов, при этом была определена сразу вся сетка турнира до последних раундов как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов.
После оглашения пресс-службой Российского футбольного союза результатов жеребьёвки московское "Динамо", получившее в соперники чемпиона России "Краснодар" с неработающим аэропортом, "Крылья Советов" и "Сочи", выступило с критическим заявлением, усомнившись в честности и однократности проведения жеребьёвки.
ЦСКА по озвученным результатам жребия сыграет в одном квартете с московским "Локомотивом", "Акроном" и "Балтикой", "Спартак" - с "Ростовом" (не работает аэропорт), махачкалинским "Динамо" и "Пари НН", "Зенит" - с "Рубином", "Ахматом" и московским "Торпедо".
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Червиченко - о жеребьёвке Кубка России: всё, что делается закулисно и под столом - неправильно
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал организацию жеребьёвки Кубка России сезона-2025/2026.
Фото: МатчТВ