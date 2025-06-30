По информации источника, московский "Спартак" выплатил Миенти Абене за досрочное расторжение контракта 150 тысяч евро.
Сегодня, 30 июня, пресс-служба московского "Спартак" объявила об уходе центрального защитника Миенти Абены - с футболистом досрочно был расторгнут контракт.
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" летом 2024 года за 1,2 миллионов евро. В прошлом сезоне суринамец провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
Источник: Metaratings.
Источник: "Спартак" заплатил Абене за расторжение контракта 150 тысяч евро
Стала известна сумма, которую московский "Спартак" выплатил Миенти Абене за расторжение контракта.
Фото: ФК "Спартак"