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Источник: "Спартак" заплатил Абене за расторжение контракта 150 тысяч евро

Стала известна сумма, которую московский "Спартак" выплатил Миенти Абене за расторжение контракта.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" выплатил Миенти Абене за досрочное расторжение контракта 150 тысяч евро.

Сегодня, 30 июня, пресс-служба московского "Спартак" объявила об уходе центрального защитника Миенти Абены - с футболистом досрочно был расторгнут контракт.

Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" летом 2024 года за 1,2 миллионов евро. В прошлом сезоне суринамец провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: Metaratings.

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