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Луис Энрике: "Зенит" настроен вернуть титул в Санкт?Петербург

Хавбек "Зенита" Луис Энрике высказался о желании клуба вернуть чемпионский титул.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы очень настроены вернуть титул в Санкт-Петербург. Надеюсь, с божьей помощью так оно и произойдет", - сказал Луис Энрике "Матч ТВ".

В минувшем сезоне "Зенит" финишировал вторым в Российской Премьер-Лиге, уступив одно очко "Краснодару". Краснодарский клуб впервые в истории стал чемпионом России. Ранее питерцы шесть раз подряд становились победителями РПЛ.

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