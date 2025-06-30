"Мы очень настроены вернуть титул в Санкт-Петербург. Надеюсь, с божьей помощью так оно и произойдет", - сказал Луис Энрике "Матч ТВ".
В минувшем сезоне "Зенит" финишировал вторым в Российской Премьер-Лиге, уступив одно очко "Краснодару". Краснодарский клуб впервые в истории стал чемпионом России. Ранее питерцы шесть раз подряд становились победителями РПЛ.
Луис Энрике: "Зенит" настроен вернуть титул в Санкт?Петербург
Хавбек "Зенита" Луис Энрике высказался о желании клуба вернуть чемпионский титул.
Фото: ФК "Зенит"