По данным Sport Baza, проверка на детекторе лжи показала, что футболист не замешан в ставках и других действиях против своей команды. Речь идет о первой переходной игре "Сочи" с "Пари НН", которая закончилась победой нижегородцев со счетом 2:1.
Некоторые источники утверждают, что КДК РФС рассмотрит эпизод с возможными ставками Писарского на заседании 3 июля.
Sport Baza: Писарский прошел полиграф по делу о ставках
Нападающий "Сочи" Владимир Писарский прошел процедуру полиграфа по делу о ставках.
Фото: ФК "Сочи"