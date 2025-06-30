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Sport Baza: Писарский прошел полиграф по делу о ставках

Нападающий "Сочи" Владимир Писарский прошел процедуру полиграфа по делу о ставках.
Фото: ФК "Сочи"
По данным Sport Baza, проверка на детекторе лжи показала, что футболист не замешан в ставках и других действиях против своей команды. Речь идет о первой переходной игре "Сочи" с "Пари НН", которая закончилась победой нижегородцев со счетом 2:1.

Некоторые источники утверждают, что КДК РФС рассмотрит эпизод с возможными ставками Писарского на заседании 3 июля.

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