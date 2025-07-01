Сообщается, что футболист 1 июля должен пройти медицинское обследование для перехода в клуб из Краснодарского края.
В июне после пяти лет выступлений истек срок контракта с самарскими "Крыльями Советов". В сезоне-2024/25 вингер принял участие в 23 официальных матчах, в которых отдал 2 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,8 млн евро.
Источник: Metaratings
Бывший вингер "Крыльев Советов" Роман Ежов может перейти в "Сочи"
По информации СМИ, высока вероятность перехода бывшего полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова на правах свободного агента в "Сочи".
Фото: ФК "Крылья Советов"