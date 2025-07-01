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Бабаев - о предложении "Фенербахче" по Кисляку: оно не устраивает ЦСКА, вопрос закрыт

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос получал ли московский клуб предложение от турецкого "Фенербахче" по Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нет. Был разговор. Нас не устраивает предложение. На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Сейчас не время уходить Матвею в Турцию. Если поступает достойное предложение, то мы можем отпустить игрока. Но, повторюсь, не нужно торопится. Мы насильно никого не удерживаем. Но в отношении своих воспитанников мы крайне осторожно относимся, тем более когда финансовые предложения даже близко не соответствуют", - приводит слова Бабаева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий "Фенербахче" заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Однако запросы "армейцев" по сумме компенсации за возможный трансфер воспитанника находятся на уровне 25-35 млн евро.

Действующий контракт Матвея Кисляка с ЦСКА рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 8 млн евро.

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