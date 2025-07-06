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Агент Мухина: пока руководство ЦСКА не приняло решение о будущем Максима

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказал, останется ли его подопечный в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
«Пока руководство ЦСКА не приняло решение о будущем Максима Мухина. Возможно, травма Родриго Вильягры как-то на это повлияет. Но нужно ещё три-четыре дня для полного понимания ситуации», - цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

Контракт 23-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,4 млн евро.

В минувшем сезоне Мухин принял участие в одном матче во всех турнирах за армейцев. По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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