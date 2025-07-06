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Товарищеские матчи. Клубы

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2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
Балтика2 тайм

Вега дебютирует за "Зенит" в товарищеском матче против "Балтики"

«Зенит» из Санкт-Петербурга и «Балтика» из Калининграда объявили стартовые составы на товарищеский матч.
Фото: ФК "Зенит"
«Зенит»: Адамов, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Барриос, Сантос, Глушенков, Педро, Энрике, Лусиано.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Филин, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Пряхин, Титков, Бевеев, Хиль.

Игра пройдёт на стадионе «Смена - поле №1» в Санкт-Петербурге. Начало - в 19:30.

Аргентинский защитник Вега перебрался в стан «сине-бело-голубых» 3-го июля этого года, подписав контракт до лета 2030 года.

Напомним, в первом туре предстоящего сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Балтика» встретится с московским «Динамо».

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