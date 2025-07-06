«Мне интересны молодые игроки «Зенита», потому что это качественный продукт. Школа «Зенита» — одна из лучших в стране. Если сохраняется интерес, надо задавать вопрос нашему спортивному директору. Знаю, что сегодня была встреча с руководителями «Зенита-2». Сейчас дальше будет обсуждаться с руководителями «Зенита». Будут ли у «Балтики» футболисты «Зенита»? Я на это ответить не могу. Заинтересованность в качественных молодых футболистах у нас есть», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
На 9-й минуте Дуглас Сантос вывел «Зенит» вперёд, однако после перерыва калининградцы быстро перехватили инициативу. Сначала Илья Петров сравнял счёт на 52-й минуте, а спустя две минуты Брайан Хиль забил победный мяч.
Минувший сезон «Зенит» завершил на втором месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков. «Балтика» стала победителем Первой лиги с 69 баллами и получила прямую путёвку в элиту.
В прошедшем сезоне в составе «Зенита» выступают лишь три воспитанника клубной академии: Дмитрий Васильев, Никита Вершинин и Евгений Пшенников.
Талалаев: школа "Зенита" — одна из лучших в стране. Интерес к молодым игрокам есть
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признал интерес к молодым футболистам из системы «Зенита», отметив высокий уровень их подготовки.
Фото: ФК "Зенит"