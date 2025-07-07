"Наверное, должен быть русский капитан. С другой стороны, если есть такой, как Месси, почему должен быть русский, если Месси будет приносить больше пользы и выигрывать матчи практически один? Но если есть такое недовольство, значит, тренер что-то неправильно сделал в данном случае", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Бразильский полузащитник Бителло был капитаном московского "Динамо" в товарищеском матче с медиафутбольным клубом 2DROTS. Также бразилец получил капитанскую повязку в товарищеской встрече с "Партизаном" после ухода с поля Даниила Фомина. Ранее недовольство этой ситуацией выражал голкипер Андрей Лунев.
В минувшем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Полузащитник стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.
"Тренер что-то неправильно сделал". Ловчев - о назначении Бителло капитаном "Динамо"
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал назначение Бителло капитаном московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"