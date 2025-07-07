"Как оцениваю трансфер Сергеева? Это суперприобритение! Ваня – хороший футболист, хороший человек, поэтому я думаю, что он поможет нам", - цитирует Глебова Metaratings.
Иван Сергеев перешел в московское "Динамо" из самарских "Крыльев Советов" за 3,8 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В прошлом сезоне нападающий вышел на поле в составе самарского клуба в 25 встречах и отметился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит", "Торпедо", "Строгино" и "Тамбов".
Глебов: трансфер Сергеева - суперприобретение для "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов оценил переходе Ивана Сергеева в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"