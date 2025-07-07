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Корнеев: Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше. Чем быстрее он избавится от давления, справится с прессингом, тем быстрее станет больше создавать и забивать", - цитирует Корнеева "СЭ".

Александр Соболев присоединился к петербургскому "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Спартака" за 10 миллионов евро, форвард заключил контракт до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 31 матч и отметился 7 забитыми голами и 3 результативными передачами.

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