"Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше. Чем быстрее он избавится от давления, справится с прессингом, тем быстрее станет больше создавать и забивать", - цитирует Корнеева "СЭ".
Александр Соболев присоединился к петербургскому "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Спартака" за 10 миллионов евро, форвард заключил контракт до конца июня 2027 года.
В минувшем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 31 матч и отметился 7 забитыми голами и 3 результативными передачами.
Корнеев: Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше
Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"