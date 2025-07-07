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"РБ Спорт": Васильев близок к переходу из "Зенита" в "Сочи"

Полузащитник Дмитрий Васильев может продолжить карьеру в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев близок к переходу в "Сочи" на правах аренды без права выкупа.

В сезоне-2024/2025 Дмитрий Васильев принял участие в 9 матчах петербургского "Зенита" и отметился 2 забитыми мячами (оба - в Кубке России). Полузащитник является воспитанником петербургского клуба, его рыночная стоимость, согласно версии редакции портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро, контракт 21-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "РБ Спорт".

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