"Катар совсем недавно принимал чемпионат мира и команда показала себя с самой лучшей стороны. Наша сборная должна участвовать в международных матчах. К сожалению, сегодня нет возможности проводить отборочные игры и товарищеские матчи с более сильными соперниками. Но, в любом случае, это большой плюс для национальной сборной", - цитирует Газзаева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России в сентябре текущего года может сыграть на выезде с национальной командой Катара, встреча может пройти в Дохе. На данный момент национальная команда России располагается на 35 строчке в рейтинге сборных ФИФА, Катар в этом рейтинге занимает 55 место.
Напомним, что в июне сборная России провела две товарищеские встречи - одержала выездную победу над Белоруссией (4:1) и сыграла вничью в "Лужниках" с Нигерией (1:1). Ранее в федерации футбола Чили подтвердили, что осенью сборная Чили сыграет с Россией.
Газзаев - о возможном матче Россия - Катар: это большой плюс для нашей сборной
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном проведении матча сборной России с Катаром.
Фото: сборная Катара по футболу