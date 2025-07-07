"Как все проходит? Нормально, все по плану, уже приступил к работе с мячом, лупит на тренировках. Никаких проблем с восстановлением нет", - цитирует Сафонова Odds.ru
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1) и был заменен. У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Сообщалось, что футболист вернется на поле осенью текущего года.
Ранее бело-голубые объявили о переходе форварда Ивана Сергеева из самарских "Крыльев Советов".
Агент Тюкавина: Костя уже лупит мяч на тренировках
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"