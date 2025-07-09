"Жерсон — универсал высочайшего уровня, который без вопросов мог бы играть в любой команде. Думаю, что болельщики "Зенита", которые понимают в футболе и смотрели матч "Фламенго" и "Баварии", очень обрадовались этому трансферу. Я очень сильно люблю Вендела ещё со времён первых матчей за "Флуминенсе", но Жерсон однозначно сильнее его", - цитирует Спивака "Чемпионат".
Ранее бразильский "Фламенго" объявил о переходе Жерсона в петербургский "Зенит", однако российский клуб на данный момент не представил футболиста в качестве нового игрока петербуржцев.
В 2025 году Жерсон провел за бразильский клуб во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 25 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал за "Марсель", "Рому", "Фиорентину" и "Флуминенсе". На счету футболиста 14 матчей в составе сборной Бразилии и 1 забитый гол.
Эксперт бразильского футбола: Жерсон - универсал, способный заиграть в любой команде, он сильнее Вендела
Эксперт бразильского футбола Александр Спивак оценил футбольные качества полузащитника Жерсона.
Фото: Global Look Press