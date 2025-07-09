"Пока вина "Торпедо" в договорном матче не доказана, решений принимать никто не должен, это будет голословно. Если будет доказано, что был договорной матч, то будет нормально, если к "Торпедо" применят санкции. Но пока это не доказано, то я считаю, что санкции применять нельзя. Может быть всё что угодно", – приводит слова Добровольского "Матч ТВ".
Напомним, функционеров "Торпедо" Леонида Соболева и Валерия Скородумова обвиняют в попытке оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования. По данным следствия, они пытались подкупить судью Максима Презву, предложив ему более одного миллиона рублей за победу команды, назначение пенальти в ворота соперника или удаление игрока с поля.
Суд заключил Соболева и Скородумова под стражу на 2 месяца. Также стало известно, что 10 июля Контрольно?дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело "Торпедо".
Адвокат Добровольский: пока вина "Торпедо" не доказана, санкции применять нельзя
Адвокат Александр Добровольский заявил, что к московскому "Торпедо" нельзя применять санкции до тех пор, пока вина клуба в договорном матче не будет доказана.
Фото: ФК "Торпедо"