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Абена рассказал, что не получилось у "Спартака" в прошлом сезоне

Бывший защитник "Спартака" Миенти Абена рассказал, почему красно-белым не удалось побороться за чемпионство в прошлом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Вы могли видеть, что мы проигрывали в матчах не с топ-командами: "Рубин", "Динамо" Махачкала... С сильными командами "Спартак" выступает совершенно на другом уровне", - цитирует Абену "СЭ".

По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 57 баллов. Ранее красно-белые объявили о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.

Миенти Абена присоединился к "Спартаку" осенью 2024 года и покинул клуб этим летом, ранее защитник выступал под руководством Станковича в венгерском "Ференцвароше".

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