Игорь Ларионов назвал двух лучших футболистов в российской истории

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Если говорить о стабильности игры, а также характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков», - цитирует Ларионова «Спорт-Экспресс».
Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат» из Казахстана. Зимой 2018 года полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.
Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне 39-летний голкипер принял участие в 30 матчах во всех турнирах за московский клуб.
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Фото: ХК СКА