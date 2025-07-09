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Игорь Ларионов назвал двух лучших футболистов в российской истории

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, каких игроков считает лучшими в истории России.
Фото: ХК СКА
«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Если говорить о стабильности игры, а также характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков», - цитирует Ларионова «Спорт-Экспресс».

Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат» из Казахстана. Зимой 2018 года полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне 39-летний голкипер принял участие в 30 матчах во всех турнирах за московский клуб.

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